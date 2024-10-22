Служба занятости Самарской области начала работу в Ингушетии

Жителям района, где проживает более 100 тысяч человек, из которых около 7 тысяч являются безработными, предложат вакансии в сфере строительства, промышленности, торговли и услуг. По словам министра труда Самарской области Ирины Никишиной, в регионе сейчас открыто более 50 тысяч вакансий на 4−5 тысяч безработных.