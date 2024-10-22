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Служба занятости Самарской области начала работу в Ингушетии

Жителям Ингушетии предлагают трудоустройство на крупнейших заводах и предприятиях Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Назрановском районе Ингушетии открыли центр занятости для трудоустройства местных жителей в Самарской области. Новое отделение службы занятости будет помогать безработным с трудоустройством в различных отраслях, а также оказывать поддержку при переезде и адаптации на новом месте. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда республики.

Жителям района, где проживает более 100 тысяч человек, из которых около 7 тысяч являются безработными, предложат вакансии в сфере строительства, промышленности, торговли и услуг. По словам министра труда Самарской области Ирины Никишиной, в регионе сейчас открыто более 50 тысяч вакансий на 4−5 тысяч безработных.

Среди предложений — работа на крупнейших предприятиях региона, в том числе на «Автовазе». В Самарской области доступны вакансии как для вахтовых работников с проживанием, так и для постоянных сотрудников. Работу предлагают не только опытным специалистам, но и людям без опыта.

занятость