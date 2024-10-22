Минтранс Новосибирской области взыскал с подрядчика четвёртого моста 6 млн рублей неустойки

Как пишет «Прецедент», застройщик требования концедента не выполнил, после чего Минтранс обратился в арбитраж. Ответчик сослался на то, что АО «Газпромбанк» отказал в предоставлении новой банковской гарантии. Однако, по условиям соглашения, подрядчик не ограничен в выборе банка для этих целей, а согласно судебному акту, доказательств того, что ООО «СКК» обращалось в другие банки для получения гарантии, предоставлено не было.



В результате, Арбитражный суд Новосибирской области снизил размер заявленной Минтрансом неустойки и постановил взыскать с ООО «Седьмая концессионная компания» 6 миллионов рублей. Кроме того, ответчик обязан предоставить концеденту банковскую гарантию, как минимум на 12 месяцев.