Минтранс Новосибирской области взыскал с подрядчика четвёртого моста 6 млн рублей неустойки

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение взыскать с застройщика четвёртого моста через Обь — ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») 6 млн рублей в пользу министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Об этом во вторник, 22 октября сообщает портал «Прецедент».
По даным издания, согласно условиям заключённого в 2017 году концессионного соглашения на строительство моста, концессионер обязан предоставлять банковскую гарантию на сумму 1 миллиард рублей в обеспечение исполнения своих обязательств. Изначально подрядчик предъявил такую гарантию, выданную АО «Газпромбанк», но 31 января 2024 года срок её действия истёк. При этом новая банковская гарантия, по данным Минтранса НСО, предоставлена не была, в связи с чем ведомство выставило ООО «СКК» неустойку почти в 9 млн рублей и потребовало предоставить новый гарантийный документ, действующий не менее года.
Как пишет «Прецедент», застройщик требования концедента не выполнил, после чего Минтранс обратился в арбитраж. Ответчик сослался на то, что АО «Газпромбанк» отказал в предоставлении новой банковской гарантии. Однако, по условиям соглашения, подрядчик не ограничен в выборе банка для этих целей, а согласно судебному акту, доказательств того, что ООО «СКК» обращалось в другие банки для получения гарантии, предоставлено не было.
В результате, Арбитражный суд Новосибирской области снизил размер заявленной Минтрансом неустойки и постановил взыскать с ООО «Седьмая концессионная компания» 6 миллионов рублей. Кроме того, ответчик обязан предоставить концеденту банковскую гарантию, как минимум на 12 месяцев.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что власти НСО выделят 1,2 млрд рублей на достройку четвёртого моста через Обь.