Первый полет «Ансата» с новыми двигателями планируется провести до конца года

Кроме того, на КВЗ Мантурову показали впервые поднявшийся в воздух на прошлой неделе опытный образец легкого однодвигательного вертолета Ми-34М1, оснащенного двигателем ВК-650, а также вертолеты Ми-8МТВ-1 и новейшие многоцелевые Ми-38. Осмотрел он и Ми-171А3 в модификации Aurus. Эта версия предназначена специально для бизнес-перевозок, она может перевозить до десяти пассажиров.