Транспортный коллапс угрожает Свердловской области из-за старения водителей

«Мы проводили масштабный мониторинг по городским и областным предприятиям. Недобор водителей в общественном транспорте составляет около 40%. В мониторинге также был поставлен возрастной вопрос. Мы пытались спрогнозировать ситуацию через два, три года, пять лет. И все очень плачевно. Сейчас в отрасли много водителей, который достигли пенсионного возраста или в ближайшие годы достигнут его — таких почти две трети. Если мы категорически не изменим ситуацию с кадрами и не примем меры, то у нас практически не будет общественного транспорта. Риски очень большие», — предупредила Саранчук.