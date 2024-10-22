Транспортный коллапс угрожает Свердловской области из-за старения водителей

«Мы проводили масштабный мониторинг по городским и областным предприятиям. Недобор водителей в общественном транспорте составляет около 40%. В мониторинге также был поставлен возрастной вопрос. Мы пытались спрогнозировать ситуацию через два, три года, пять лет. И все очень плачевно. Сейчас в отрасли много водителей, который достигли пенсионного возраста или в ближайшие годы достигнут его — таких почти две трети. Если мы категорически не изменим ситуацию с кадрами и не примем меры, то у нас практически не будет общественного транспорта. Риски очень большие», — предупредила Саранчук.
По ее словам, ситуация критичная не только в сфере пассажирских перевозок, но и для крупных предприятий. Общественный и грузовой транспорт — один из факторов, обеспечивающих экономическое развитие региона.
"Если мы не найдем водителей, это тяжело скажется не только на социальной жизни, но и на экономике предприятий.
В больших городах, как Екатеринбург, люди не могут дойти пешочком до завода, например. Аналогично в Первоуральске, в Нижнем Тагиле.
У нас в регионе много промышленных, оборонных предприятий, металлургических. Их представители уже выражают обеспокоенность", — отметила директор союза.
Саранчук назвала две меры для привлечения водителей в отрасль. Первая — очевидная экономическая, сотрудникам предприятий необходимо поднимать зарплаты. Вторая — образовательная, нужно готовить кадры.
"Рабочие профессии должны даваться с ссузов. То есть перед тем, как стать каким-то руководителем, человек должен получить рабочую специальность и начать свой трудовой путь. Так всегда было в добрые времена.
Министерство промышленности Свердловской области по своим отраслевым направлениям работает над тем, чтобы в ссузах по их направлениям готовились специалисты, получали среднее специальное образование. К сожалению, в транспорте нам этого добиться на сегодняшний день не удалось. Это большой минус. Нам надо воссоздавать то, что было разрушено", — уверена Саранчук.
Для этого необходима материальная база, отмечает она. В ссузах должны быть современные машины для тренировки студентов, автобусы большого класса, на которых в будущем студенты будут работать, должны быть классы специальные, оснащенные тренажерами. «Нужен полигон, нужны машины, для этого необходимы деньги», — подчеркнула представитель союза. И тогда отрасль получит высококлассного специалиста, который придет на предприятие и будет работать.
Также Саранчук выступает с призывом о восстановлении системы учебно-производственных комбинатов. «Было время, когда во время школы прямо ребята учились, ждали, когда им исполнится 18 лет, и получали водительские права. У нас сейчас как минимум две профессии, которым надо обучать со школьной скамьи: водители и операторы беспилотников», — говорит Саранчук.
«Привлекать водителей — это большая и важная задача минтранса и областного правительства. Но абсолютно точно надо выделять средства и принимать меры. Иначе просто страшно представить, что нас ждет», — подытожила собеседница ЕАН.
Ранее стало известно, что в Свердловской области могут запретить мигрантам работать в сфере общественного транспорта. Инициатива обсуждается на уровне областной власти. Лилия Саранчук поддерживает эту меру. По ее мнению, в сфере транспорта слишком высокая ответственность для мигрантов. За безопасность и здоровье сограждан должны отвечать сами россияне. Она добавила, что в других регионах страны, например в Челябинской области, такое ограничение давно действует. Критической ситуации в этих субъектах нет.