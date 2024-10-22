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Мэрия распродаст более 500 зданий и участков в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга планирует в ближайшую трехлетку продать более 500 зданий и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Это следует из плана приватизации имущества на 2025 — 2027 годы, который утвердил глава города Алексей Орлов.

Всего в перечень включены 558 объектов. Ежегодно с продажи муниципального имущества власти планируют пополнять бюджет на 931 млн рублей. Следует отметить, что в списке значатся отдельные объекты без указания предприятий.

В июне власти Екатеринбурга утвердили условия приватизации МУП «Спецавтобаза», которое является одним из трех регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно документу, МУП будет преобразовано в акционерное общество. Руководитель регоператора Наталья Зубова сохранит свою должность генерального директора предприятия. Следует отметить, что речи о выставлении регоператора на торги не идет.

ЕАН писал, что городская администрация избавляется от МУП в соответствии с федеральным законодательством. Предполагалось, что ряд предприятий будут преобразованы в концессию: «Гортранс», «Горсвет», водоканал. Но в прошлом году мэрия от этих планов отказалась.

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