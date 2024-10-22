Мэрия распродаст более 500 зданий и участков в Екатеринбурге

ЕАН писал, что городская администрация избавляется от МУП в соответствии с федеральным законодательством. Предполагалось, что ряд предприятий будут преобразованы в концессию: «Гортранс», «Горсвет», водоканал. Но в прошлом году мэрия от этих планов отказалась.