Мэрия распродаст более 500 зданий и участков в Екатеринбурге

Всего в перечень включены 558 объектов. Ежегодно с продажи муниципального имущества власти планируют пополнять бюджет на 931 млн рублей. Следует отметить, что в списке значатся отдельные объекты без указания предприятий.
В июне власти Екатеринбурга утвердили условия приватизации МУП «Спецавтобаза», которое является одним из трех регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно документу, МУП будет преобразовано в акционерное общество. Руководитель регоператора Наталья Зубова сохранит свою должность генерального директора предприятия. Следует отметить, что речи о выставлении регоператора на торги не идет.
ЕАН писал, что городская администрация избавляется от МУП в соответствии с федеральным законодательством. Предполагалось, что ряд предприятий будут преобразованы в концессию: «Гортранс», «Горсвет», водоканал. Но в прошлом году мэрия от этих планов отказалась.