На Кубани планируют запустить программу «Земский тренер»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что комфортные условия для тренировок необходимо создать не только в городах, но и в станицах. Сейчас в сельской местности не хватает спортивных инструкторов.
Для мотивации специалистов разработали программу «Земский тренер». В ее рамках из краевого бюджета в следующем году 82 человека получат по миллиону рублей.
Как рассказал губернатор, в ближайшие два года в сельские районы нужно привлечь144 тренера-преподавателя.
Получить господдержку смогут спортивные инструкторы, прибывшие в 2025—2027 годах на работу в сельские населенные пункты.