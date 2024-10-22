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На Кубани планируют запустить программу «Земский тренер»

На Кубани планируют запустить программу «Земский тренер», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что комфортные условия для тренировок необходимо создать не только в городах, но и в станицах. Сейчас в сельской местности не хватает спортивных инструкторов.

Для мотивации специалистов разработали программу «Земский тренер». В ее рамках из краевого бюджета в следующем году 82 человека получат по миллиону рублей.

Как рассказал губернатор, в ближайшие два года в сельские районы нужно привлечь144 тренера-преподавателя.

Получить господдержку смогут спортивные инструкторы, прибывшие в 2025—2027 годах на работу в сельские населенные пункты.