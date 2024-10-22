Каждый пятый самарец планирует потратить тринадцатую зарплату на отпуск

Чаще всего респонденты планируют использовать годовую премию на отпуска и путешествия (19%). 15% рассчитывают закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам. Каждый десятый опрошенный собирается инвестировать или пополнить вклад в банке. 12% будут тратить премию на семейные нужды, 9% — на подарки, по 8% — на себя и текущие потребности. 6% планируют купить мебель или сделать ремонт в квартире. 5% будут оплачивать обучение (свое или ребенка). 3% собираются купить девайсы и гаджеты, еще 2% потратят премиальные на медицинские услуги (стоматологию, обследования и проч.). По 1% горожан собираются купить бытовую технику или отремонтировать машину.