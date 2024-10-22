Для застройки территории хлебозавода № 1 в Перми снесут десять зданий

Для будущей застройки на территории бывшего хлебозавода № 1 на улице Окулова, 73а в Перми планируется снести десять отдельно стоящих неэксплуатируемых зданий. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы. Документ опубликован на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.
Согласно проекту, под снос пойдут нежилые здания, которые были построены в период с 1936 по 1998 год. Их общая площадь составляет 3,7 тыс. кв. метров. В основном, это склады, гаражи, цеха завода и другие строения. Демонтаж проведут механизированным способом без использования взрывных методов.
Ранее сообщалось, что проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Завод спиртоочистительный» получил положительное заключение госэкспертизы. В ходе общественных обсуждений предложения не поступили.
Напомним, в конце 2023 года администрация Перми продала комплекс исторических зданий бывшего хлебозавода № 1 улице Окулова. Часть зданий и земельный участок площадью 7 тыс. кв. метров выкупила компания «Пермглавснаб», который планирует возвести здесь жилой комплекс. Главное 5-этажное здание хлебозавода купил предприниматель Всеволод Юшков. Объект сохранят и реконструируют в креативный кластер.