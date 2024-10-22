Для застройки территории хлебозавода № 1 в Перми снесут десять зданий

Согласно проекту, под снос пойдут нежилые здания, которые были построены в период с 1936 по 1998 год. Их общая площадь составляет 3,7 тыс. кв. метров. В основном, это склады, гаражи, цеха завода и другие строения. Демонтаж проведут механизированным способом без использования взрывных методов.