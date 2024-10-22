Новая поликлиника на юге Волгограда построена на 80%

По данным обладминистрации, новая поликлиника для взрослых примет первых пациентов уже в 2025 году. В здании уже смонтировали лифты, в одном из корпусов завершили отделку. Продолжают строители фасадные работы, отделку и благоустройство территории. В поликлинику начали доставлять оборудование и мебель.