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Новая поликлиника на юге Волгограда построена на 80%

В Красноармейском районе Волгограда достраивают медучреждение.

Источник: администрация Волгоградской области

В Красноармейском районе Волгограда достраивают новую поликлинику в больнице № 16 в рамках губернаторской программы модернизации первичного звена и нацпроекта «Здравоохранение». Объект готов уже на 80%. На стройплощадке ежедневно трудятся свыше 80 человек.

По данным обладминистрации, новая поликлиника для взрослых примет первых пациентов уже в 2025 году. В здании уже смонтировали лифты, в одном из корпусов завершили отделку. Продолжают строители фасадные работы, отделку и благоустройство территории. В поликлинику начали доставлять оборудование и мебель.

медицина