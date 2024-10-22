Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» увеличится до 3,8 миллиона квадратных метров к 2030 году

«Город активно стимулирует создание высокотехнологичных производств по поручению Сергея Собянина. Одна из эффективных мер поддержки — локализация промышленных предприятий в особой экономической зоне “Технополис Москва”. Сегодня она занимает свыше 280 гектаров — это индустриальный парк “Руднево”, площадка “Печатники”, площадки в Зеленограде. Здесь возведены промышленные и общественно-деловые объекты общей площадью более 1,3 миллиона квадратных метров. В планах к 2030 году — увеличить этот показатель до 3,8 миллиона квадратных метров, что соответствует приоритетным направлениям по обеспечению технологического суверенитета России», — отметил Максим Ликсутов.
Сейчас в особой экономической зоне работает более 220 компаний, половина из них — резиденты. Этот статус позволяет в течение 10 лет не платить налоги на имущество, землю и транспорт, а ставка на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента вместо 20. За время работы ОЭЗ в развитие высокотехнологичных производств было вложено около 330 миллиардов рублей, причем объем инвестиций из бюджета Москвы составил почти 135 миллиардов рублей. В результате в городе было создано более 20 тысяч рабочих мест.
«Обрабатывающая промышленность является локомотивом развития экономики Москвы. В настоящее время многие инновации, над которыми работают в столичной особой экономической зоне, не имеют аналогов в стране. Уже сегодня мы активно занимаемся расширением ОЭЗ — в ближайшее время в ее состав должно войти еще пять площадок. Включение новых территорий в границы ОЭЗ и расширение действующих позволит разместить более 200 новых компаний — потенциальных резидентов ОЭЗ “Технополис Москва”, деятельность которых будет направлена на удовлетворение потребностей города и страны в продукции различных секторов экономики», — уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.
Продукция предприятий особой экономической зоны «Технополис Москва» пользуется спросом из-за своей инновационности, высокого уровня локализации и способности замещать зарубежные аналоги. Разработки компаний применяются в самых различных сферах, от микроэлектроники до медицины и космоса. Среди таких инноваций — оптические мультиплексоры, портативные ультразвуковые аппараты, мобильные комплексы искусственной вентиляции легких и многофункциональные роботы-амфибии.
На площадке «Руднево» построен 21 корпус, включая производственные и офисные помещения. К концу года здесь появится свыше трех тысяч новых рабочих мест, а инвестиции в ее развитие составят более 97 миллиардов рублей.
По мнению генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, индустриальный парк «Руднево» станет одним из крупнейших в России. На момент ввода в эксплуатацию первой и второй очереди площадь производственных площадок составляла 120 тысяч квадратных метров, сейчас — более 280 тысяч квадратных метров. Общая площадь «Руднева» увеличилась с 36,5 гектара до 53 гектаров. Сегодня здесь работает 25 высокотехнологичных компаний, девять из которых имеют статус резидента.
Инфраструктура индустриального парка соответствует мировому уровню. Предприятиям предоставляются современные производственные помещения. Компаниям также помогают согласовывать документы, получать гранты, субсидии и другие меры господдержки, проводят для них экспертизу проектов и многое другое.
ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. На протяжении нескольких лет она является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.