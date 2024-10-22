Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» увеличится до 3,8 миллиона квадратных метров к 2030 году

Сейчас в особой экономической зоне работает более 220 компаний, половина из них — резиденты. Этот статус позволяет в течение 10 лет не платить налоги на имущество, землю и транспорт, а ставка на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента вместо 20. За время работы ОЭЗ в развитие высокотехнологичных производств было вложено около 330 миллиардов рублей, причем объем инвестиций из бюджета Москвы составил почти 135 миллиардов рублей. В результате в городе было создано более 20 тысяч рабочих мест.