Туннель через мост на Куйбышева соединит набережную Исети и дендропарк

— В мосту через улицу Куйбышева будет сделан прокол, чтобы люди могли спокойно, не выходя на проезжую часть, от набережной [в районе улиц Степана Разина и Народной Воли] дойти до дендропарка, — рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире канала «Россия 24».