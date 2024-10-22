Туннель через мост на Куйбышева соединит набережную Исети и дендропарк

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о тоннеле, который появится в мосту через реку Исеть на улице Куйбышева. Предполагается, что он соединит две части набережной.
— В мосту через улицу Куйбышева будет сделан прокол, чтобы люди могли спокойно, не выходя на проезжую часть, от набережной [в районе улиц Степана Разина и Народной Воли] дойти до дендропарка, — рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире канала «Россия 24».
По словам градоначальника, пешеходный тоннель будет иметь длину 30 метров, а ширину — четыре метра. Переход оборудуют камерами наблюдения, фонарями, скамейками, урнами, а на мосту появится подсветка. Также в рамках проведения работ планируется обновить сети водопровода и канализации поблизости.
Ранее редакция «КП-Екатеринбург» сообщала, что тоннель через мост будет находиться на левой стороне Исети и соединять пешеходные части. Согласно документации, проведение работ на объекте запланировано на 2024−2025 годы.