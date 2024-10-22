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В Приморском крае уничтожат большое поголовье домашней птицы

Такая мера ограничит распространение птичьего гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае уничтожат поголовье домашней птицы в нескольких фермерских хозяйствах. Такое распоряжение выпустило 21 октября 2024 года правительство Приморского края, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Властям пришлось пойти на эту вынужденную меру из-за угрозы распространения птичьего гриппа. Теперь домашнюю птицу необходимо будет уничтожить в нескольких десятках фермерских хозяйств Уссурийского городского округа.

Очаг опасного заболевания выявили в одном из фермерских хозяйств села Кроуновка Уссурийского городского округа. Помимо Кроуновки, угрожаемой зоной признали села Корсаковка и Яконовка, также расположенные в радиусе пяти километров от очага инфекции. Они тоже расположены в Уссурийском городском округе. В зону наблюдения попали села Богатырка, Пуциловка, Улитовка, Борисовка, Кугуки, Линевичи и Алексей-Никольское этого же округа.

Ранее «КП» писала, что в Хорольском округе Приморья выявили очаг африканской чумы свиней.

сельское хозяйство