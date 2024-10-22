В Приморском крае уничтожат большое поголовье домашней птицы

Очаг опасного заболевания выявили в одном из фермерских хозяйств села Кроуновка Уссурийского городского округа. Помимо Кроуновки, угрожаемой зоной признали села Корсаковка и Яконовка, также расположенные в радиусе пяти километров от очага инфекции. Они тоже расположены в Уссурийском городском округе. В зону наблюдения попали села Богатырка, Пуциловка, Улитовка, Борисовка, Кугуки, Линевичи и Алексей-Никольское этого же округа.