В Приморском крае уничтожат большое поголовье домашней птицы

В Приморском крае уничтожат поголовье домашней птицы в нескольких фермерских хозяйствах. Такое распоряжение выпустило 21 октября 2024 года правительство Приморского края, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Властям пришлось пойти на эту вынужденную меру из-за угрозы распространения птичьего гриппа. Теперь домашнюю птицу необходимо будет уничтожить в нескольких десятках фермерских хозяйств Уссурийского городского округа.
Очаг опасного заболевания выявили в одном из фермерских хозяйств села Кроуновка Уссурийского городского округа. Помимо Кроуновки, угрожаемой зоной признали села Корсаковка и Яконовка, также расположенные в радиусе пяти километров от очага инфекции. Они тоже расположены в Уссурийском городском округе. В зону наблюдения попали села Богатырка, Пуциловка, Улитовка, Борисовка, Кугуки, Линевичи и Алексей-Никольское этого же округа.
Ранее «КП» писала, что в Хорольском округе Приморья выявили очаг африканской чумы свиней.