Депутаты одобрили введение туристического налога в Перми

Согласно проекту налогоплательщиками станут организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мер временного проживания. Ставка туристического налога составит 1%, оплачивать его будут организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест временного проживания.
При этом от уплаты налога будут освобождены льготные категории граждан, жители Пермского края, имеющие регистрацию, дети в возрасте до 18 лет, а также лица, оформившие временную прописку по месту пребывания.
При расчете налога исходили из статистической отчетности гостиниц за 2021−2023 годы по среднему количеству размещенных и среднему количеству ночевок на одно лицо. По предварительным данным, туристический налог в 2025 году принесет в городской бюджет 52,9 млн руб., в 2026 и 2027-м — по 70,6 млн руб. По результатам голосования законопроект был принят депутатами гордумы: за него проголосовали 22 народных избранника, 8 воздержались.