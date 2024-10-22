Депутаты одобрили введение туристического налога в Перми

При расчете налога исходили из статистической отчетности гостиниц за 2021−2023 годы по среднему количеству размещенных и среднему количеству ночевок на одно лицо. По предварительным данным, туристический налог в 2025 году принесет в городской бюджет 52,9 млн руб., в 2026 и 2027-м — по 70,6 млн руб. По результатам голосования законопроект был принят депутатами гордумы: за него проголосовали 22 народных избранника, 8 воздержались.