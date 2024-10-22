Рынок недвижимости: самое востребованное жилье в Казахстане

Рынок развивался высокими темпами: в 2023 году в Казахстане было введено 17,5 млн кв. м. жилья, что на 12% больше по сравнению с 2022 годом. Однако общий объем сделок в 2023 году снизился на 20% из-за сокращения государственной поддержки.
Сезонные тренды также играют роль: загородная недвижимость более популярна летом, а спрос на новостройки растет в первом квартале и в конце года. Несмотря на снижение продаж, среди опрошенных 37% планировали покупку жилья в ближайший год. Жилье в многоквартирном доме популярнее, чем в частном. Квартиры искали 71% опрошенных, а загородными домами интересовались 46%.
Когда у покупателя появляется осознанное желание приобрести жилье, но активный поиск еще не начат, он оценивает рынок. 43% респондентов планируют покупку только на первичном рынке, 23% — только на вторичном. Из тех, кто ориентируется на первичный рынок, половина предпочитает готовое жилье, а 26% рассматривают дома на финальных этапах строительства.
На следующем этапе покупатели начинают активно искать варианты. 61% потенциальных покупателей вторичного жилья и 42% из тех, кто интересуется новостройками, начинают свой поиск с сайтов-агрегаторов. 64% всех запросов в поисковиках связаны с категорией жилья, в крупных городах дополнительно ищут бренды ЖК. Среди пользователей популярны варианты с малым метражом. 43% составляет доля поиска однокомнатных квартир, и этот показатель растет год к году. Всего на студии, «однушки» и «двушки» приходится интерес 76% пользователей.
8% пользователей ищут жилье эконом-класса, 44% — комфорт-класса. 9% ищут бизнес-класс, 39% — премиум (спрос на эту категорию растет год к году). Безопасность — главный критерий, по которому потенциальные покупатели оценивают тип жилья. Этот фактор важен для 59% покупателей ЖК комфорт-класса и 69% покупателей ЖК бизнес/премиум класса. Кроме того покупатели ожидают от жилья комфорт-класса наличие социальной структуры (60%) и транспортной доступности (58%).
«Покупатели жилья бизнес/премиум класса ценят престижность района, обращают внимание на архитектуру и интерьеры. 42% опрошенных даже назвали отличительным фактором элитного жилья известных/приличных соседей».
Затем покупатели начинают сравнивать застройщиков, основываясь на ряде факторов: 63% смотрят на качество завершенных объектов, 57% — на надежность застройщика. Важны также транспортная доступность и социальная инфраструктура. На этом этапе 54% респондентов лично посещают объекты, чтобы принять решение. 34% собирают отзывы знакомых, 30% мониторят онлайн-карты (Яндекс Карты, Google Карты, 2GIS), чтобы оценить привлекательность района.
На первичном рынке предпочитают варианты с отделкой: чистовую отделку под ключ рассматривают 45% опрошенных, предчистовую отделку 38%, жилье без отделки готовы рассматривать только 7%.
Заключительный этап — подбор ипотечных условий и окончательный выбор. Покупатели-инвесторы принимают решения на основе логики, тогда как покупатели, приобретающие жилье для себя, добавляют эмоциональные факторы. Основные страхи покупателей связаны с мошенничеством (52%) и выявлением недостатков жилья после его покупки (50%).
Исследование показало, что решиться на покупку жилья казахстанцам поможет снижение цен (51%), льготные условия покупки (37%) и снижение ставок по ипотеке (35%).