Рынок недвижимости: самое востребованное жилье в Казахстане

На следующем этапе покупатели начинают активно искать варианты. 61% потенциальных покупателей вторичного жилья и 42% из тех, кто интересуется новостройками, начинают свой поиск с сайтов-агрегаторов. 64% всех запросов в поисковиках связаны с категорией жилья, в крупных городах дополнительно ищут бренды ЖК. Среди пользователей популярны варианты с малым метражом. 43% составляет доля поиска однокомнатных квартир, и этот показатель растет год к году. Всего на студии, «однушки» и «двушки» приходится интерес 76% пользователей.