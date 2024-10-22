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В Омске в бывшем «Летуре» откроется ресторан «БаклаДжани»

Открытие должно состояться уже в середине ноября.

Источник: Om1 Омск

В бывшем торговом комплексе «Летур» откроется ресторан «БаклаДжани». Как стало известно порталу Om1.ru, открытие запланировано на 15 ноября.

Заведение располагается на месте бывшего ресторана «Тамада». Напомним, он сдавался в долгосрочную аренду. Согласно планам, новый арендатор должен был сохранить в заведении национальный колорит и грузинскую кухню. Общая площадь ресторана составляет 1 500 кв. м.

Судя по названию, коронное блюдо в ресторане будет готовиться из популярных продуктов Кавказа. Отметим, что заведение с похожим названием работает в Новосибирске. В его меню помимо баклажанов есть также хинкали, чашушули, хачапури и другие блюда.

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