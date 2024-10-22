В Омске в бывшем «Летуре» откроется ресторан «БаклаДжани»

Судя по названию, коронное блюдо в ресторане будет готовиться из популярных продуктов Кавказа. Отметим, что заведение с похожим названием работает в Новосибирске. В его меню помимо баклажанов есть также хинкали, чашушули, хачапури и другие блюда.