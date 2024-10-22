Из-за чайки новосибирский S7 отсудил у Анадырского аэропорта 6,2 млн

Авиакомпания «Сибирь» из Новосибирска подала в суд на «Аэропорты Чукотки» и отсудила 6,2 млн рублей. Причиной иска стало — столкновение с чайкой на территории аэропорта, что привело к повреждению самолёта.
Подробности рассказал «Сиб.фм» со ссылкой на данные Арбитражного суда НСО.
13 сентября 2023 года в аэропорту Анадыря произошёл инцидент — при посадке самолёт S7 (рейс «Владивосток-Анадырь») столкнулся с чайкой. Никто из 157 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Повреждения получила носовая часть воздушного судна. Птица погибла.
Ущерб — 6,2 млн рублей.
Отмечается, что между «Сибирью» и «Аэропортами Чукотки» заключён договор на аэропортовое и наземное обслуживание. Последнее предполагает, кроме прочего, обеспечение зоны свободной от птиц.
Ответчик с требованиями не согласился, объяснив, что инцидент случился по независимым от него причинам. Однако суд встал на сторону S7 и взыскал в их пользу весь ущерб.