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Из-за чайки новосибирский S7 отсудил у Анадырского аэропорта 6,2 млн

Самолёт получил повреждения после столкновения с птицей при посадке в Анадыре.

Источник: РИА "Новости"

Авиакомпания «Сибирь» из Новосибирска подала в суд на «Аэропорты Чукотки» и отсудила 6,2 млн рублей. Причиной иска стало — столкновение с чайкой на территории аэропорта, что привело к повреждению самолёта.

Подробности рассказал «Сиб.фм» со ссылкой на данные Арбитражного суда НСО.

13 сентября 2023 года в аэропорту Анадыря произошёл инцидент — при посадке самолёт S7 (рейс «Владивосток-Анадырь») столкнулся с чайкой. Никто из 157 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Повреждения получила носовая часть воздушного судна. Птица погибла.

Ущерб — 6,2 млн рублей.

Отмечается, что между «Сибирью» и «Аэропортами Чукотки» заключён договор на аэропортовое и наземное обслуживание. Последнее предполагает, кроме прочего, обеспечение зоны свободной от птиц.

Ответчик с требованиями не согласился, объяснив, что инцидент случился по независимым от него причинам. Однако суд встал на сторону S7 и взыскал в их пользу весь ущерб.