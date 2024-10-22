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Завод РТИ переносит производство из Новосибирска в Томскую область

Производитель резинотехнических изделий (РТИ) ООО «Завод вулкан» намерен перенести мощности из Новосибирска в Северск (Томская область).

В конце сентября компания получила статус резидента ТОР «Северск».

«Сейчас перевозим все оборудование, запуск запланирован на 1 ноября», — сообщила владелец компании Оксана Теущакова (цитата по «Интерфакс»). По ее словам, инвестиции в проект составят около 10 млн руб.

На новой площадке компания рассчитывает запустить дополнительные производственные линии, а также наладить выпуск новой продукции.

ООО «Завод Вулкан» зарегистрировано в 2000 году в Томской области. Согласно данным ЕГРЮЛ единственным владельцем компании является Оксана Теущакова. По итогам 2023 года выручка предприятия составила 25 млн руб., прибыль 3,4 млн руб.

экономика