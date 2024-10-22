Завод РТИ переносит производство из Новосибирска в Томскую область

В конце сентября компания получила статус резидента ТОР «Северск».
«Сейчас перевозим все оборудование, запуск запланирован на 1 ноября», — сообщила владелец компании Оксана Теущакова (цитата по «Интерфакс»). По ее словам, инвестиции в проект составят около 10 млн руб.
На новой площадке компания рассчитывает запустить дополнительные производственные линии, а также наладить выпуск новой продукции.
ООО «Завод Вулкан» зарегистрировано в 2000 году в Томской области. Согласно данным ЕГРЮЛ единственным владельцем компании является Оксана Теущакова. По итогам 2023 года выручка предприятия составила 25 млн руб., прибыль 3,4 млн руб.