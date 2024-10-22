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Прощай, старая Шамора: бухту Лазурную под Владивостоком ждут значительные изменения

В бухте Лазурной под Владивостоком сносят кафе и магазинчики.

Источник: Администрация Владивостока

В бухте Лазурной (или Шаморе), расположенной недалеко Владивостока, сносят частные кафе и магазинчики. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в администрации Владивостока.

Сейчас на Шаморе в районе второго пляжа царит непривычное оживление — рабочие разбирают устаревшие постройки. Под снос пошли и давно знакомые жителям краевой столицы кафе «У Марины», «Пьяная курица» и другие. В гору досок и сайдинга превратились и магазинчики с киосками. Демонтаж планируют завершить уже на этой неделе.

На месте старых построек вскоре появятся новые кафе и гостиницы с бассейном, которые будут построены в едином архитектурном стиле.

Мнения жителей Владивостока по поводу изменений культового месте разделились — одним жалко прежнюю обстановку, другие же выступают за новые позитивные изменения.

Ранее «КП» писала, что во Владивостоке стартует первый этап работ по благоустройству Минного городка.

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