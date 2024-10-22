Прощай, старая Шамора: бухту Лазурную под Владивостоком ждут значительные изменения

Сейчас на Шаморе в районе второго пляжа царит непривычное оживление — рабочие разбирают устаревшие постройки. Под снос пошли и давно знакомые жителям краевой столицы кафе «У Марины», «Пьяная курица» и другие. В гору досок и сайдинга превратились и магазинчики с киосками. Демонтаж планируют завершить уже на этой неделе.