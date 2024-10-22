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Обрушившийся дом на улице Нариманова власти Ростова планируют снести в 2025 году

В Ростове в 2025 году намерены снести одиннадцать аварийных многоквартирных домов.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова запланировали в 2025 году снести одиннадцать аварийных многоквартирных домов. Среди них — частично обрушившийся на улице Нариманова, 72/3. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» в официальном ответе на запрос сообщили в администрации города.

Сейчас идет разработка проектной документации на снос следующих домов:

— ул. Нариманова, 72/3;

— ул. Амбулаторная, 36;

— ул. Амбулаторная, 34;

— пер. Вагонный, 3;

— ул. Минераловодская, 16;

— Суворова, 7;

— ул. Маркова, 1;

— ул. Красноармейская, 60;

— ул. 15-я Линия, 19;

— ул. Рябышева, 105;

— ул. Козлова, 63а.

— В случае выделения из бюджета города финансирования, работы по их сносу будут выполнены в 2025 году, — отметили в администрации.

При этом, пока не известно, сколько именно денег потребуется на снос зданий.

Также власти города сообщили, что до конца 2024 года в городе за 23,9 млн рублей снесут пять аварийных домов по следующим адресам:

— ул. Станиславского, 114;

— пр. Соколова, 54;

— ул. Шаумяна, 56;

— ул. Шаумяна, 58;

— ул. 20-я Линия, 9.

Напомним, что пятиэтажный дом на улице Нариманова, 72/3 частично обрушился в конце января 2024 года. Тогда из здания жильцы успели эвакуироваться и никто не пострадал. Однако личные вещи люди не смогли забрать из квартир, так как, по данным экспертизы, дом может продолжить обрушаться в любой момент.

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