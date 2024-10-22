Обрушившийся дом на улице Нариманова власти Ростова планируют снести в 2025 году

Напомним, что пятиэтажный дом на улице Нариманова, 72/3 частично обрушился в конце января 2024 года. Тогда из здания жильцы успели эвакуироваться и никто не пострадал. Однако личные вещи люди не смогли забрать из квартир, так как, по данным экспертизы, дом может продолжить обрушаться в любой момент.