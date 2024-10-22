В Омске работодатели стали чаще предлагать бонусы в виде процентов от продаж

Такой вывод сделали эксперты Авито Работы, изучив динамику вакансий, в описании которых есть такой пункт.
Чаще всего получать проценты от продаж предлагают соискателям на должности в сфере розничной и оптовой торговли. На эту отрасль приходится 31,3% всех вакансий с предложением такого бонуса.
Вторую строчку списка вакансий с таким форматом мотивации занимают фитнес-клубы, спа и салоны красоты — 28,6%. На третьем месте с большим отрывом с расположилась сфера общественного питания (8,9%).
Средние зарплатные предложения в этих сферах (без учёта бонусов от продаж) на платформе составили 49 407 рублей, 51 638 рублей и 49 294 рубля соответственно.