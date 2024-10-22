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В Ростове некому водить общественный транспорт: увеличение зарплаты не помогает

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября, ФедералПресс. В Ростове продолжается острая нехватка водителей общественного транспорта. Повышение зарплаты не помогает.

«В Ростове не хватает 1083 водителей общественного транспорта», — сообщают местные власти.

С начала года зарплата водителей автобусов выросла от 27% до 46%. При этом несмотря на рост зарплат, кадровый голод не уходит.

В данный момент зарплата водителей автобусов составляет 80,3 тыс. рублей, троллейбусов — 60,3 тыс. рублей, трамваев — 62,7 тыс. рублей. Но дефицит кадров составляет более 50%.

Местные жители попросту не хотят работать в общественном транспорте. Водители сообщают, что обещанная зарплата не соответствует действительности.