В Ростове некому водить общественный транспорт: увеличение зарплаты не помогает

«В Ростове не хватает 1083 водителей общественного транспорта», — сообщают местные власти.
С начала года зарплата водителей автобусов выросла от 27% до 46%. При этом несмотря на рост зарплат, кадровый голод не уходит.
В данный момент зарплата водителей автобусов составляет 80,3 тыс. рублей, троллейбусов — 60,3 тыс. рублей, трамваев — 62,7 тыс. рублей. Но дефицит кадров составляет более 50%.
Местные жители попросту не хотят работать в общественном транспорте. Водители сообщают, что обещанная зарплата не соответствует действительности.