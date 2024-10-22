«Максимальное значение за 10 лет». Снопков о средней зарплате в Беларуси

«Ключевой инструмент по сохранению кадров — рост доходов, рост средней заработной платы. Средняя заработная плата в январе — августе текущего года достигла почти Br2,2 тыс., или $687 в эквиваленте. Это максимальное значение средней зарплаты белоруса за последние 10 лет», — рассказал Николай Снопков.
Зарплата в бюджетной сфере повышается за счет увеличения базовой ставки, а также точечно по отдельным категориям, уточнил первый вице-премьер.
«Практически мы выйдем на задание пятилетки по зарплате в медицине. Если помните, это было 150% к средней заработной плате, на данный момент этот показатель 143,3%. В активной стадии — работа по ускоренному росту зарплат педагогическим работникам. По итогам восьми месяцев 2024 года рост у них заработных плат составил 24,5%. Как вы помните, индикатор у нас — 80% к средней заработной плате», — отметил он.
«На постоянном контроле правительства поручение Президента по снижению количества низкооплачиваемого труда. Для этого с 1 января повышен размер минимальной заработной платы на 13%, сегодня он составляет Br626. Количество предприятий, которые платили зарплату ниже этого уровня в предыдущие годы, уменьшилось в пять раз. Но еще есть с чем работать», — дополнил Николай Снопков.