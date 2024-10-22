«Максимальное значение за 10 лет». Снопков о средней зарплате в Беларуси

«Практически мы выйдем на задание пятилетки по зарплате в медицине. Если помните, это было 150% к средней заработной плате, на данный момент этот показатель 143,3%. В активной стадии — работа по ускоренному росту зарплат педагогическим работникам. По итогам восьми месяцев 2024 года рост у них заработных плат составил 24,5%. Как вы помните, индикатор у нас — 80% к средней заработной плате», — отметил он.