В Краснодаре планируется строительство новой дороги через Юбилейный микрорайон

Она свяжет краевую столицу со станицей Елизаветинской и протянется по улице Думенко. Открытие магистрали позволит создать удобный выезд с Западного обхода для жителей, что значительно сократит время в пути.
Во время пресс-конференции вице-мэр города Владимир Архипов отметил, что в текущем году завершили изъятие земельных участков, необходимых для реализации проекта. Этот процесс был важным шагом к началу строительных работ.
Помимо нового дорожного полотна, Минтранс края разработает программу развития дорожной инфраструктуры на период с 2025 по 2035 год. Данная программа будет направлена на создание качественной сети дорог внутри города.
Развитие новой дорожной структуры в Краснодаре окажет положительное влияние на состояние транспортной сети в целом. Строительство дорог должно способствовать снижению загруженности на основных улицах, что, в свою очередь, уменьшит вероятность дорожных заторов.
Прокладка новых магистралей — важная составляющая стратегического развития Краснодара.