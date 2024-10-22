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В Краснодаре планируется строительство новой дороги через Юбилейный микрорайон

В Краснодаре построят новую дорогу через Юбилейный микрорайон.

Она свяжет краевую столицу со станицей Елизаветинской и протянется по улице Думенко. Открытие магистрали позволит создать удобный выезд с Западного обхода для жителей, что значительно сократит время в пути.

Во время пресс-конференции вице-мэр города Владимир Архипов отметил, что в текущем году завершили изъятие земельных участков, необходимых для реализации проекта. Этот процесс был важным шагом к началу строительных работ.

Помимо нового дорожного полотна, Минтранс края разработает программу развития дорожной инфраструктуры на период с 2025 по 2035 год. Данная программа будет направлена на создание качественной сети дорог внутри города.

Развитие новой дорожной структуры в Краснодаре окажет положительное влияние на состояние транспортной сети в целом. Строительство дорог должно способствовать снижению загруженности на основных улицах, что, в свою очередь, уменьшит вероятность дорожных заторов.

Прокладка новых магистралей — важная составляющая стратегического развития Краснодара.