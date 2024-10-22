Жители Свердловской области перестали оформлять кредитки

По информации организации, куда передают данные более 4 тыс. кредиторов, в сентябре в Свердловской области было выдано 53,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 17,8% ниже, чем в августе этого года и минимум с января. Лимиты по кредиткам также сократились. Тенденция к сокращению получения новых кредиток сократилась по всей России.