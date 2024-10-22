Жители Свердловской области перестали оформлять кредитки

По информации организации, куда передают данные более 4 тыс. кредиторов, в сентябре в Свердловской области было выдано 53,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 17,8% ниже, чем в августе этого года и минимум с января. Лимиты по кредиткам также сократились. Тенденция к сокращению получения новых кредиток сократилась по всей России.
«Такая динамика прежде всего обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
По его словам, введены ограничения показателя долговой нагрузки (ПДН). Поэтому банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается. “Заемщикам следует подбирать параметры кредитов исходя из того, что их ПДН не должен превышать 50% от доходов”, — советует Волков.
Ранее ЕАН рассказывал, что в целом по России с августа по сентябрь объемы потребительского кредитования упали на 27,2%. Наиболее серьезная динамика сокращения была зафиксирована в Санкт-Петербурге (-35,4%), Республике Саха (Якутия) (-34,0%), Москве (-32,0%), Московской области (-31,5%) и Красноярском крае (-31,2%).