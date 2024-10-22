Эксперт Уманский предложил ввести налог для развития туризма на Байкале

В Иркутской области для развития туризма предлагают ввести туристический налог. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского.
Эксперт предложил ввести новый налог для поддержания проекта туризма на Байкале.
«Альтернативой существующим инструментам мог бы стать единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом. Гарантии перед туристами, в этом случае должно взять на себя государство, а дивиденды от денежных средств, уплаченных в такой фонд, могли бы быть направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма, например, на проект “Пять морей и озеро Байкал”», — приводит издание слова Уманского.
Это был бы туристический аналог экспортной пошлины, направленный на внутренний туризм и защиту прав потребителей.
Ранее сообщалось о том, чем можно привлечь туристов, желающих отдохнуть в Приангарье.