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Первый вице-премьер Снопков отреагировал на разницу в ценах в Беларуси и России

Вице-премьер Снопков сказал про разницу в ценах в Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

Первый вице-премьер Николай Снопков отреагировал на разницу в ценах в Беларуси и России, пишет Sputnik.by.

По словам Снопкова, в 2024 году в Беларуси яблоки в среднем были на 64% дешевле, чем в России. Что касается огурцов, что они были дешевле на 57%. Он добавил, что цены на молоко оказались дешевле на 37%, а на свинину — на 12%.

Первый вице-премьер обратил внимание на то, что в целом в стране инфляция ниже, чем у основных партнеров по ЕАЭС — России и Казахстана. Он пояснил, что это логично при учете того, что средняя зарплата в Беларуси ниже, чем в России.

— Но надо отметить, что это также и создает нервозность на внутреннем рынке с точки зрения его обеспечения, — уточнил Снопков.

Он добавил, что производитель стремится минимизировать поставки на внутренний рынок, а также максимизировать на более выгодные направления.

Тем временем Беларусь и РФ определятся с тарифами и ценой на газ по новому контракту в 2025-м.

Ранее Совмин Беларуси определил виды деятельности для заключения договоров страхования.

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