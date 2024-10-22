Первый вице-премьер Снопков отреагировал на разницу в ценах в Беларуси и России

Первый вице-премьер Николай Снопков отреагировал на разницу в ценах в Беларуси и России, пишет Sputnik.by.
По словам Снопкова, в 2024 году в Беларуси яблоки в среднем были на 64% дешевле, чем в России. Что касается огурцов, что они были дешевле на 57%. Он добавил, что цены на молоко оказались дешевле на 37%, а на свинину — на 12%.
Первый вице-премьер обратил внимание на то, что в целом в стране инфляция ниже, чем у основных партнеров по ЕАЭС — России и Казахстана. Он пояснил, что это логично при учете того, что средняя зарплата в Беларуси ниже, чем в России.
— Но надо отметить, что это также и создает нервозность на внутреннем рынке с точки зрения его обеспечения, — уточнил Снопков.
Он добавил, что производитель стремится минимизировать поставки на внутренний рынок, а также максимизировать на более выгодные направления.
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