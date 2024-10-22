Годовой спад промышленного производства в августе составил 3,5%

В январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего валовое промышленное производство увеличилось на 1,6%, это было вызвано ростом производства в добывающей и обрабатывающей промышленности, а также в производстве и поставке электрической и тепловой энергии, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха.