Годовой спад промышленного производства в августе составил 3,5%

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. В августе текущего года по сравнению с августом 2023 года валовое промышленное производство в Молдове сократилось на 3,5%, данные представили в Национальном бюро статистики (НБС).
Падение показателя обусловлено снижением роста объемов в обрабатывающей промышленности (-4,4%), а также в производстве и поставке электрической и тепловой энергии, газа, воды, отопления и кондиционирование воздуха (-0,3%). Эти факторы, по данным НБС, привели к снижению общего объема промышленного производства на 4%.
Однако существенный минус помог смягчить рост на 15,8% объемов добывающей промышленности.
В январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего валовое промышленное производство увеличилось на 1,6%, это было вызвано ростом производства в добывающей и обрабатывающей промышленности, а также в производстве и поставке электрической и тепловой энергии, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха.