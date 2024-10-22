Российский лоукостер «Победа» заявил о приостановке рейсов в Минск

В сообщении говорится, что «Победа» временно приостановит выполнение рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск. Так, последний рейс из Москвы в белорусскую столицу будет выполнен 26 октября. Что касается Санкт-Петербурга, то указано 25 октября.