«Не трогай, это на Новый год!»: Какие продукты выгоднее покупать к зимним праздникам заранее на Кубани

Предновогоднее подорожание товаров традиционно и неизбежно. Финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев спрогнозировал повышение цены на продуктовую корзину перед праздниками не менее чем на 15%. Пик ажиотажа ожидается за неделю до главной ночи. Если выбираться за покупками в это время, то в магазинах можно оставить целое состояние. На некоторые позиции в канун праздника накручивают цены из-за повышенного спроса, а другие товары отдают за полцены. Как закупиться к каникулам выгодно?
Бум на елки и украшения.
Спрос на украшения для дома начнет расти в гипермаркетах Краснодара уже в начале ноября, поэтому коридоры магазинов заполонили новые ниши — с сувенирами, игрушками и мишурой.
— Обычно гипермаркеты города продают новогодние товары с ноября. В них практически невозможно проследить повышение стоимости, но оно есть. Это очень заметно по маркетплейсам. В топе покупок вплоть до середины января гирлянды, домашний декор и елочные игрушки, миниатюры Деда Мороза и Снегурочки. Бум на украшения взвинчивает цены, ажиотаж дает возможность продавцам заработать. Это такой спекулятивный момент, люди все равно будут брать. Поэтому не в сезон закупиться украшениями, конечно, будет выгоднее, — поделилась Алина Попова, эксперт по ценообразованию одной из сетей магазинов Краснодара.
Елки на базарах Краснодара появляются обычно с 15 декабря. Разбирают новогодний символ за неделю-две до праздника. Но многолетний опыт показывает, что 30 декабря деревья отдают за полцены, а 31-го числа — и вовсе даром. Конечно, достанутся лишь остатки, но еловые лапки для вазы и запаха в дом вполне можно выбрать перед тем, как их заберут в утиль.
Новогодний стол.
Самый дешевый стол можно накрыть без алкоголя и бутербродов с красной икрой. Эти позиции растут в цене сильно. Остальные продукты, если и подорожают, то незначительно.
— Если брать данные прошлых лет, то каждый год больше всего спрос рос на бананы, консервы, шампанское, а также овощи. Например, в кубанских гипермаркетах из-за повышенного спроса огурцы в прошлом году выросли в цене на 73%. Огурцы и помидоры традиционно дорожают к зиме из-за сезонности. Как и другие овощи. Рост цен на них не связан с предновогодним ажиотажем. Наборы пирожных выросли на 51% в цене, морепродукты (консервированные и в рассоле или масле) в среднем на 50%, картофель замороженный фасованный на 45%, — рассказала менеджер продуктовой краснодарской сети Яна Белая. — Виски в прошлом году в канун Нового года подорожал на 58%, игристые вина на 38%, крафт-пиво — на 30%. А вот необходимый для новогоднего оливье зеленый горошек увеличился в цене всего лишь на 10%. Фрукты в среднем дорожали на 9%. В этом году прогнозы примерно такие же.
Сливочное масло для бутербродов на Кубани подорожало уже на треть к октябрю с начала года. Но предпосылок для резкого роста цен еще и перед новогодними праздниками нет, успокоили в Южном молочном союзе. Чтобы сэкономить на сливочном масле, его можно заменить на творожный сыр.
Икра тихоокеанских лососей — горбуши, кеты, кижуча, нерки — привлекает внимание как составляющая праздничной кухни. Цены на «красное золото» взлетают к Новому году из-за повышенного спроса.
БУДЬ В КУРСЕ.
Как собрать дешевую корзину.
Не на все продукты вырастет цена в предновогодней суете. Так, мандарины не дорожают перед новогодними праздниками. Эксперты говорят, что цитрус сезонный, на него не завышают стоимость, чтобы продать без остатков. Цена на апельсины аналогично держится без скачков.
Конфеты также ближе к праздничным датам начинают дешеветь. На подарочные наборы сладостей часто делают скидки. Акции распространяются на мармелад, орехи, чай.
А еще сотрудники магазинов поделились секретом: большую распродажу часто устраивают перед закрытием.
— Напиток, которым обмывают бой курантов, — шампанское, становится дешевле 31 декабря. Кто не успел купить заранее, даем возможность забрать со скидкой. Но по акции всегда быстро разбирают, и тут главное успеть. Также 31-го числа распродаем скоропортящиеся продукты, потому что 1 января магазины берут выходной, — рассказала Алина Попова.
Первая-вторая неделя декабря — это период с минимальными ценами на продукты и товары для дома. Закупаться лучше всего ехать именно в это время — выгодно, да и толпиться у касс не придется.
— Максимальные цены в наших магазинах наблюдались к близким к праздникам датам — это третья-четвертая неделя декабря. Если, например, брать консервированный горошек, на второй неделе декабря он стоил 54 рубля за банку, а на третьей неделе — уже 73 рубля, — отметила Яна Белая.
Цены на популярные категории продуктов снижаются к концу января. В среднем, по данным сводных данных гипермаркетов Краснодарского края, цены к началу февраля падают на 7%.
КОНКРЕТНО.
Что покупать заранее?
За месяц-два можно приобретать любые консервированные продукты — кукурузу, зеленый горошек, оливки, маслины, маринады, соленья, икру и другие рыбные консервы. Обратите внимание на консервированные ананасы или персики, если планируете готовить с ними десерты или салаты.
Кроме этого, к числу продуктов, которые могут долго храниться, относятся мука, крупы, сахар, соль, растительное масло, специи, макароны.
Яйца и майонез — незаменимые для новогоднего стола ингредиенты — лучше покупать за две-три недели до праздника, чтобы не толпиться в магазинах. Эти продукты могут отлично храниться в течение 30 дней.
Также можно запастись заморозкой: крабовые палочки, рыба, морепродукты, ягоды для чая. Например, зимой полезны малина с облепихой.
НАГЛЯДНО.
Руспродсоюз привел стоимость набора продуктов к новогоднему столу на конец октября 2024. Несмотря на подорожание львиной доли составляющих его продуктов, сам стол вырос в цене всего на 1,43% год к году до 11,74 тысячи рублей.
Что подешевело:
— красная икра — −3,8% до 6,03 тыс. руб./кг;
— апельсины — −12,15% до 159,8 ₽/кг.
Что подорожало:
— красная рыба — +7% до 1,16 тыс. руб./кг;
— шампанское — +8,8% до 503,6 ₽/л;
— полукопченая и варено-копченая колбаса — +7,5% до 669,9 ₽/кг;
— вареная колбаса — +8,1% до 538,2 ₽/кг;
— сырокопченая колбаса — +9,5% до 1,28 тыс. руб./кг;
— сыр — +8,1% до 822,4 ₽/кг;
— майонез — +3,86% до 286,9 ₽/кг;
— яблоки — +18,8% до 142,2 ₽/кг;
— бананы — +3,5% до 145,3 ₽/кг.
Меньше всего подорожание новогоднего стола ощутят те, кто регулярно закупается красной икрой в больших объемах.
*по данным Руспродсоюза.