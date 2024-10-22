«Не трогай, это на Новый год!»: Какие продукты выгоднее покупать к зимним праздникам заранее на Кубани

— Если брать данные прошлых лет, то каждый год больше всего спрос рос на бананы, консервы, шампанское, а также овощи. Например, в кубанских гипермаркетах из-за повышенного спроса огурцы в прошлом году выросли в цене на 73%. Огурцы и помидоры традиционно дорожают к зиме из-за сезонности. Как и другие овощи. Рост цен на них не связан с предновогодним ажиотажем. Наборы пирожных выросли на 51% в цене, морепродукты (консервированные и в рассоле или масле) в среднем на 50%, картофель замороженный фасованный на 45%, — рассказала менеджер продуктовой краснодарской сети Яна Белая. — Виски в прошлом году в канун Нового года подорожал на 58%, игристые вина на 38%, крафт-пиво — на 30%. А вот необходимый для новогоднего оливье зеленый горошек увеличился в цене всего лишь на 10%. Фрукты в среднем дорожали на 9%. В этом году прогнозы примерно такие же.