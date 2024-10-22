С 1 ноября проездные для школьников станут дешевле на 15%

Ранее на комитете гордумы было озвучено, что эти меры поддержки приведут к увеличению выпадающих доходов бюджета в ноябре-декабре почти на 20 млн руб. В то же время в финансово-экономическом обосновании проекта уточняется, что выпадающих доходов бюджета принятие инициативы не принесет, так как предлагаемое решение увеличит число покупателей проездных.