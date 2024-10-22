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С 1 ноября проездные для школьников станут дешевле на 15%

Депутаты Пермской городской думы приняли решение о снижении стоимости школьных проездных документов. Скидка на проездные для учащихся с 5 по 11 класс увеличивается с 50% до 65%.

Таким образом, стоимость безлимитного школьного проездного на месяц составит 777 ₽ вместо 1100 ₽ Стоимость проездного на три месяца составит 1998 ₽ Решение гордумы вступит в силу с 1 ноября этого года.

Ранее на комитете гордумы было озвучено, что эти меры поддержки приведут к увеличению выпадающих доходов бюджета в ноябре-декабре почти на 20 млн руб. В то же время в финансово-экономическом обосновании проекта уточняется, что выпадающих доходов бюджета принятие инициативы не принесет, так как предлагаемое решение увеличит число покупателей проездных.