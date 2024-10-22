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В Самарской области приняты поправки в региональный бюджет на 2024 год

Самарская губернская дума утвердила поправки в региональный бюджет на 2024 год. Его доходная часть увеличена более чем на десять млрд руб. Решение принято на заседании областного парламента во вторник, 22 октября.

В частности, дополнительные расходы в размере 2,5 млрд руб. в региональном бюджете предусмотрены на зарплату работников бюджетной сферы. Кроме того, один млрд руб. дополнительно предусмотрен на увеличение оплаты труда персонала станций скорой помощи и госучреждений здравоохранения в Самарской области.

Также 845 млн руб. в регионе дополнительно планируется направить на денежные выплаты участникам СВО. Еще 68 млн руб. будет потрачено на приобретение жилых помещений для детей-сирот в Самарской области.

В числе прочего предусмотрены расходы на субсидии по подготовке к отопительному сезону и создание учебного центра по обучению операторов БПЛА на базе регионального отделения ДОСААФ России. Еще запланированы дополнительные траты на материально-техническую базу клинической станции переливания крови в Самарской области.

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