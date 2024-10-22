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Турпоездки и походы в театр: какие услуги больше всего подорожали в Калининградской области за месяц

Снизились цены на отдых в санатории.

В регионе самым подорожавшей за месяц услугой стала поездка в ОАЭ — она прибавила в цене +21,2% и продавалась за 74 218,45 ₽ Об этом говорят данные Калининградстата, опубликованные во вторник, 22 октября.

Аналитики сравнили показатели за сентябрь и август. В список самых подорожавших услуг также попали:

  1. поездка в Египет, поездка — +20,68% (83 060,82 ₽);
  2. поездка в страны Юго-Восточной Азии, поездка — +14,62% (93 131,22 ₽);
  3. театры, билет — +14,55% (943,63 ₽);
  4. проживание в студенческом общежитии, месяц — +9,27% (666,41 ₽).

Больше всего снизились цены на:

  1. проживание в гостинице 4−5*, сутки — на 20,92% (6 311,10 ₽);
  2. санаторий, день — на 18,64% (4 170,09 ₽);
  3. проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда, 100 км — на 11,93% (470,56 ₽);
  4. проживание в гостинице 1* или мотеле, сутки — на 10,89% (1 973,78 ₽);
  5. дом отдыха, пансионат, день — на 10,76% (3 432,90 ₽).

туризм и отдых