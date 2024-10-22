В Волгограде завершается заготовка противогололедной смеси

Как сообщает администрация Волгограда, заготовка песко-соляной смеси ведется с самого начала осени. Она эффективно вступает в реакцию со снегом и не дает образоваться снежным накатам на дороге. При необходимости реагенты в кратчайшие сроки будут доставлены в ближайшие районы областного центра.
А всего для 8 районов Волгограда ежегодно заготавливается около 64 тысяч тонн песко-соляной смеси. Такого объема достаточно для работы в самых сложных зимних условиях. Общая протяженность обслуживаемой дорожной сети составляет 1900 км.
Отметим, одним из направлений работы в рамках 10-летней программы развития Волгограда являются модернизация и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры.
Напомним, в 2023 году для нужд муниципальных предприятий было приобретено свыше 80 единиц современной дорожно-коммунальной спецтехники. Это одна из самых масштабных закупок спецтехники за последние годы. Последними весной 2024 года были доставлены 12 комбинированно-дорожных и 6 подметально-уборочных машин.
Модернизация и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры является одним из направлений 10-летней программы развития Волгограда. В настоящее время парк коммунальной техники областного центра обновлен больше чем на 70%.
Весной этого года на вооружение профильных служб Волгограда поступили комбинированные дорожные машины российского производства по программе лизинга. Тогда их лично осмотрели губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко.
По итогам 2023−2024 годов волгоградский парк коммунальной техники пополнился на 100 единиц современного спецтранспорта. Это была самая масштабная закупка спецтранспорта общей стоимостью 1,7 млрд рублей.
Тогда же глава региона анонсировал приобретение еще 100 единиц коммунальной техники.
«Волгоград должен быть обеспечен современной техникой. Необходимо тщательно подходить к вопросам приобретения средств малой механизации. Такая техника крайне нужна для поддержания порядка в парках и скверах, на тротуарах», — добавил он на выездном совещании.