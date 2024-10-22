В Волгограде завершается заготовка противогололедной смеси

Как сообщает администрация Волгограда, заготовка песко-соляной смеси ведется с самого начала осени. Она эффективно вступает в реакцию со снегом и не дает образоваться снежным накатам на дороге. При необходимости реагенты в кратчайшие сроки будут доставлены в ближайшие районы областного центра.