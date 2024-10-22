Доллар снова подорожал, а евро ослаб

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Почти вся валютная корзина, за исключением евро, подорожала на торгах во вторник, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.
По итогам торгов курс доллара вырос на 0,12% до 3,2932 белорусских рубля. Напомним, последние две сессии американская валюта снижалась в стоимости, но утром во вторник опять начала расти.
Также на прошлой неделе доллар достиг годового максимума, его биржевая цена составила 3,3119 белорусских рубля. За октябрь «вашингтон» нарастил почти восемь копеек.
Вслед за «американцем» вверх пошел юань, его стоимость выросла на 0,27%. По сравнение с предыдущими торгами он прибавил чуть больше копейки и в настоящий момент оценивается в 4,6466 рубля за 10 «китайцев».
Самую малость прибавил на вторничных торгах российский рубль — плюс 0,01%. За одну сотню на бирже сегодня просили 3,4252 белорусских рубля.
Евро в свою очередь пошел на спад, потеряв 0,08%. Сейчас он стоит 3,5772 рубля. В целом за октябрь евровалюта потеряла в стоимости почти три копейки.