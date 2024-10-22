Жители Пермского края хранят в банках 592 млрд рублей

Жители Пермского края на 1 сентября этого года хранят в банках рекордную сумму в 592 млрд руб., что на 26% больше аналогичного периода 2023 года. В эту сумму входят депозиты и банковские счета за исключением эскроу-счетов.
В Пермском отделении Центробанка России отметили, увеличение объемов вкладов в Прикамье соответствует общероссийской тенденции. Это во многом связано с повышением банками в августе-сентябре процентных ставок по депозитам. На рост депозитов также влияет увеличение доходов населения, которое постепенно переходит к сберегательной модели поведения.
В среднем на каждого жителя Пермского края приходится около 232 тыс. рублей на депозитах и банковских счетах. Большую часть средств они хранят в рублях, на вклады в иностранной валюте приходится лишь 4% всех денег.
Объем средств на депозитных счетах юридические лиц увеличился за год на 37% и достиг 212 млрд руб., из которых 197,5 млрд руб. — рублевые счета.