Новосибирский картонно-бумажный комбинат проиграл суд из-за сброса сточных вод в Обь

Комбинат хотел обжаловать наказание в суде, но безуспешно. Он проиграл и в первой инстанции арбитража, и в апелляции. В ходе разбирательства представители НКБК заявили, что труба, по которой стоки сливались в реку Обь, комбинату якобы не принадлежит, однако суд посчитал это недоказанным.