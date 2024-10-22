Новосибирский картонно-бумажный комбинат проиграл суд из-за сброса сточных вод в Обь

В Арбитражном суде НСО завершилась очередная тяжба между АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» и региональным управлением Росприроднадзора из-за сброса стоков в реку Обь.
На этот раз представители НКБК требовали признать недействительным предписание Росприроднадзора об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Проблемы специалисты Сибирского управления Росприроднадзора выявили в декабре 2022 года в ходе выездной проверки очистных сооружений комбината. Тогда же был составлен протокол о привлечении предприятия к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). Размер штрафа составил 10 000 рублей.
Комбинат хотел обжаловать наказание в суде, но безуспешно. Он проиграл и в первой инстанции арбитража, и в апелляции. В ходе разбирательства представители НКБК заявили, что труба, по которой стоки сливались в реку Обь, комбинату якобы не принадлежит, однако суд посчитал это недоказанным.
В дальнейшем Росприроднадзор заявил иск о взыскании ущерба, который был причинен водоему, на 193 тысячи рублей, но НКБК все возместил еще до начала разбирательства.
Кроме того, в апреле Центральный районный суд оставил без изменения постановление о привлечении АО «НКБК» к административной ответственности по ч.4, ст. 8.13 КоАП (нарушение правил охраны водных объектов, которое может повлечь их загрязнение). Комбинат пытался обжаловать и этот судебный акт, но результат оказался предсказуем.
В итоге, принимая во внимание решение Центрального райсуда, арбитраж отказал в удовлетворении иска об отмене предписания Росприроднадзора. Решение пока не вступило в законную силу, и ответчик может его обжаловать. Впрочем, шансы добиться пересмотра судебного акта, мягко говоря, призрачные.
Тем самым АО «НКБК» проиграло очередной процесс природоохранному ведомству.
Стоит напомнить, что этой осенью Новосибирский районный суд начал рассматривать по существу дело директора Новосибирского картонно-бумажного комбината Игоря Диденко. Его обвиняют в совершении преступления по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) с причинением ущерба природе на 244 миллиона рублей. Вину фигурант не признает.
Иван ЛУДНОВ.