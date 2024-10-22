Казахстан готов нарастить экспорт в Узбекистан свыше $550 млн по товарам высокого передела

АЛМАТЫ, 22 окт — Sputnik. Казахстан готов нарастить экспортные поставки в Узбекистан на сумму свыше $550 млн по 40 видам казахстанских товаров высокого передела, об этом было сказано на IV Межрегиональном форуме «Узбекистан — Казахстан» в Самарканде, сообщила пресс-служба правительства.
«Большой экспортный потенциал имеется в нефтехимической, металлургической, автомобильной, индустриальной, пищевой, химической и фармацевтической отраслях. Казахстан готов нарастить экспортные поставки в Узбекистан на сумму свыше $550 млн по 40 видам казахстанских товаров высокого передела».
В форуме приняли участие премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов и Узбекистана Абдулла Арипов.
«У Казахстана и Узбекистана широкие перспективы для совместной работы по всем направлениям. Этому, в первую очередь, способствует доверительный политический диалог между главами государств Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Значительный вклад окажут инвестиционные соглашения и коммерческие контракты на $7 млрд, подписанные в рамках бизнес-форума в Астане», — цитирует пресс-служба слова Олжаса Бектенова.
Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. По итогам восьми месяцев 2024 года объем взаимной торговли составил $2,5 млрд.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил, что приоритетным направлением отношений между странами на сегодня является развитие межрегионального сотрудничества.
«За последние 7 лет взаимный товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос почти в 2,5 раза, достигнув в прошлом году $4,4 млрд. Сегодня в Узбекистане действует более 1 тыс. предприятий с участием казахстанского капитала», — отметил Абдулла Арипов и добавил, что еще остается большой, но пока не реализованный потенциал.
Отдельное внимание участники форума уделили развитию промышленной кооперации, предусматривающей реализацию 74 совместных проектов с объемом инвестиций $3,4 млрд. В Казахстане на сегодня реализовано 9 совместных проектов, еще 3 — в Узбекистане.
Кроме того, обсуждены вопросы развития транспортно-логистического потенциала. Через территорию Казахстана транзитом проходит более 50% товарооборота Узбекистана. Налажено 18 маршрутов пассажирских перевозок различными видами транспорта, что открывает новые возможности для дальнейшего углубления связей.
В рамках форума «Казахстан — Узбекистан» и бизнес-форума было подписано 76 документов на сумму более $352 млн. Также подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах между регионами двух стран.