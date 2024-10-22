Казахстан готов нарастить экспорт в Узбекистан свыше $550 млн по товарам высокого передела

«За последние 7 лет взаимный товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос почти в 2,5 раза, достигнув в прошлом году $4,4 млрд. Сегодня в Узбекистане действует более 1 тыс. предприятий с участием казахстанского капитала», — отметил Абдулла Арипов и добавил, что еще остается большой, но пока не реализованный потенциал.