Бастрыкин затребовал доклад по расселению домов на Ветлужской в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по расследованию фактов нарушения прав жителей Новосибирска. Речь идет об аварийных домах № 15, 17 и 19 на улице Ветлужской, жильцы которых много лет ждут расселения, проживая в «опасных для жизни и здоровья условиях». Но при этом местные власти не предпринимают никаких действий для решения этой проблемы.
«По данному факту следователи расследуют уголовное дело по статье “Халатность”, — говорится в сообщении СК России.
Председатель центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин заслушает доклад руководителя регионального СК Евгения Долгалева о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее появилась информация, что жильцов домов могут расселить раньше запланированного срока — в 2025 году. Это стало возможно после вмешательства Александра Бастрыкина, активности правозащитников и вниманию СМИ.