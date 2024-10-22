Бастрыкин затребовал доклад по расселению домов на Ветлужской в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по расследованию фактов нарушения прав жителей Новосибирска. Речь идет об аварийных домах № 15, 17 и 19 на улице Ветлужской, жильцы которых много лет ждут расселения, проживая в «опасных для жизни и здоровья условиях». Но при этом местные власти не предпринимают никаких действий для решения этой проблемы.