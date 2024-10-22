Завод по переработке подсолнечника собираются построить в Ростовской области

В городе Зверево Ростовской области собираются возвести завод по переработке семян подсолнечника. Этот проект потребует более 3 млрд рублей инвестиций, сообщил в Telegram глава местной администрации Александр Лотарев.
По словам чиновника, развитием новой производственной площадки займется предприятие «Зверевский МЭЗ», получившее статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Зверево».
Планы по созданию объекта рассчитаны на 3,5 года. Мощность площадки в 2028 году должна составлять почти 175 тысяч тонн подсолнечного масла и шрота в год. Перерабатывать намерены 600 тонн семян подсолнечника в сутки. Появится 120 новых рабочих мест.
— Сейчас на территории города зарегистрировано 11 резидентов, которые уже освоили свыше 200 млн рублей вложений и создали 262 рабочих места, — отметил Александр Лотарев.
Напомним, с 1 января 2025 года и в течение первых пяти налоговых периодов для резидентов ТОР в Ростовской области действует налог на прибыль по ставке 10%.