Завод по переработке подсолнечника собираются построить в Ростовской области

Планы по созданию объекта рассчитаны на 3,5 года. Мощность площадки в 2028 году должна составлять почти 175 тысяч тонн подсолнечного масла и шрота в год. Перерабатывать намерены 600 тонн семян подсолнечника в сутки. Появится 120 новых рабочих мест.