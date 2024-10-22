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Первый вице-премьер Снопков: зарплата белорусов будет 2416 рублей в 2025 году

Первый вице-премьер Снопков озвучил зарплату белорусов в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какой будет зарплата белорусов в 2025 году. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, пишет БелТА.

Так, по словам первого вице-премьера, заработная плата белорусов в 2025-м составит 2416 белорусских рублей. Также Снопков уточнил, что в бюджетном секторе зарплаты в Беларуси в следующем году составят свыше 2 тысяч белрублей, что будет составлять 83% к среднереспубликанскому уровню.

— Обеспечим задания по соотношению зарплат к среднереспубликанскому уровню: врачей — в полтора раза, учителей, по нашим оценкам, — 106% к средней заработной плате, — отметил Снопков.

Кроме того, в правительстве ожидают, что по итогам 2025-го в Беларуси будут выполнены обязательства касаемо ремонта 7 тысяч километров местных дорог, реконструкции 24 республиканских мостов, строительства не менее 45 школ.

Кроме того, первый вице-премьер Снопков отреагировал на разницу в ценах в Беларуси и России.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко сказал построить метро к городам-спутникам Минска.