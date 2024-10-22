Первый вице-премьер Снопков: зарплата белорусов будет 2416 рублей в 2025 году

Так, по словам первого вице-премьера, заработная плата белорусов в 2025-м составит 2416 белорусских рублей. Также Снопков уточнил, что в бюджетном секторе зарплаты в Беларуси в следующем году составят свыше 2 тысяч белрублей, что будет составлять 83% к среднереспубликанскому уровню.