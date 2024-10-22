ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий

В ВТБ он будет отвечать за процесс интеграции, расширение доступности услуг ВТБ для розничных и корпоративных клиентов Крыма и Севастополя, а также открытие новых офисов на полуострове. Одновременно Билецкий сохраняет за собой должность главы подразделения корпоративного бизнеса в РНКБ под руководством Михаила Якунина.