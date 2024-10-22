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ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Управляющим банка ВТБ в Крыму назначен руководитель департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, сообщает пресс-служба банка.

В ВТБ он будет отвечать за процесс интеграции, расширение доступности услуг ВТБ для розничных и корпоративных клиентов Крыма и Севастополя, а также открытие новых офисов на полуострове. Одновременно Билецкий сохраняет за собой должность главы подразделения корпоративного бизнеса в РНКБ под руководством Михаила Якунина.

«В ближайший год нам предстоит большая работа: модернизация офисов банка, а также создание условий для перехода клиентов из РНКБ в ВТБ. До конца 2025 года мы полностью завершим объединение банков. Уверена, что многолетний управленческий опыт Сергея Билецкого на территории Крымского полуострова позволит успешно реализовать поставленные задачи», — прокомментировала назначение нового управляющего руководитель департамента администрирования сети — старший вице-президент ВТБ Светлана Сырцова.

Сергей Билецкий родился в 1982 году. В 2004 окончил Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности «Финансы». Управленческий опыт в банковской сфере более 22 лет.