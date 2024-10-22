В правительстве высказались о льготных кредитах под 4% для белорусов

Стало известно, как будет развиваться программа льготного кредитования на белорусские товары в 2025 году, передает БелТА.
Так, первый заместитель премьер-министра Николай Снопков рассказал, что льготное кредитование на покупку отечественных товаров востребовано у белорусов. Первый вице-премьер заметил, что согласно принятому Совмином постановлению (№ 992) предоставляются льготные кредиты под 4% годовых на приобретение белорусских товаров. В перечне предусмотрена покупка домокомплектов мебели, бытовой техники, мотоблоков, керамической плитки и других товаров, произведенных в Беларуси — всего 29 укрупненных позиций.
При этом Снопков указал на существующий спрос на эти льготные кредиты в стране.
— Спрос на кредиты есть. С начала этого года «Беларусбанком» отработано свыше 100 тысяч заявок на общую сумму 373 миллиона белорусских рублей, — пояснил он.
Кроме того, вице-премьер сообщил, что благодаря высокому спросу на это кредитное предложение уже запланировано расширение перечня товаров, а также предприятий. В связи с чем будет, естественно, продлеваться в 2025-м и сама программа льготного кредитования.
— Как вы понимаете, планируется продолжать в следующем году реализацию этой программы, которая получила позитивный отклик у населения, а также стимулирование отечественного производства, — заключил он.
Кроме того, первый вице-премьер Снопков сказал, что зарплата белорусов будет 2416 рублей в 2025 году.
Тем временем Госконтроль раскрыл группу белорусов, помогавших мошенникам «отмыть» деньги: «Легализовали более 4 млн рублей».