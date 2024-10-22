В Перми снесут здание, где ранее располагался ресторан «Живаго»

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края опубликовала документ, согласно которому снос здания на улице Ленина, 37, где раньше находился ресторан «Живаго», разрешен.
Само здание не является объектом культурного наследия региона. А участок земли под строением считается объектом археологического наследия «Пермь Губернская, поселение». В связи с этим было принято решение о демонтаже здания.
На месте бывшего ресторана «Живаго» может появиться многофункциональный административно-торговый комплекс, застройкой которого займется компания «Ингрупп».