ВСМ до Казани обещают построить после 2028 года

Строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Казань планируется начать в течение нескольких лет, сообщил РБК министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.
Он отметил, что работы начнутся после завершения строительства магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, которое должно завершиться до 2028 года.
По словам Ханифова, все необходимые документы, включая заключение Главгосэкспертизы, готовы, и магистраль остается без строительства из-за ожидания финансирования.
Ранее мэр Казани заявил о продлении казанского метро до РКБ.