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ВСМ до Казани обещают построить после 2028 года

Магистраль остается без строительства из-за ожидания финансирования.

Строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Казань планируется начать в течение нескольких лет, сообщил РБК министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Он отметил, что работы начнутся после завершения строительства магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, которое должно завершиться до 2028 года.

По словам Ханифова, все необходимые документы, включая заключение Главгосэкспертизы, готовы, и магистраль остается без строительства из-за ожидания финансирования.

Ранее мэр Казани заявил о продлении казанского метро до РКБ.

строительство