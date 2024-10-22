В Ростове планируют построить водный комплекс с двумя бассейнами на территории Пролетарского района

Также ведется разработка проектно-сметной документации на обустройство пяти спортивных площадок и на ремонт ограждения еще одной. В текущем году за счет средств инвестора было завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Суворовском. Также на базе МБУ ДО «СШ № 13» было открыто отделение волейбола. В январе 2025 года также планируется открытие отделения бокса и спортивной акробатики.