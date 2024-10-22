В Ростове планируют построить водный комплекс с двумя бассейнами на территории Пролетарского района

По итогам 27-го заседания Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва было принято решение до 1 декабря 2024 года предоставить предложения о включении финансовых средств на проектирование этого комплекса в проект бюджета Ростова-на-Дону на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.
Отмечается, что Ростов-на-Дону входит в топ-10 спортивных городов России. Более половины ростовчан занимаются физической культурой, ежегодно число спортивных людей растет. В целях приумножения количества граждан, увлеченных спортом, в городе с 2021 года улучшают и увеличивают количество спортплощадок.
В настоящее время в донской столице реализуется ряд масштабных проектов. Так, в левобережной части города строятся ледовый каток и два футбольных поля, сдача которых планируется в 2025—2026 годах. Также завершаются работы по проектированию еще двух футбольных полей на территории гребного канала «Дон».
Также ведется разработка проектно-сметной документации на обустройство пяти спортивных площадок и на ремонт ограждения еще одной. В текущем году за счет средств инвестора было завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Суворовском. Также на базе МБУ ДО «СШ № 13» было открыто отделение волейбола. В январе 2025 года также планируется открытие отделения бокса и спортивной акробатики.