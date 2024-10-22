Новосибирская компания S7 отсудила 6,2 млн рублей за столкновение с чайкой

Авиакомпания S7 из Новосибирска отсудила более 6,2 миллионов рублей у предприятия «Аэропорты Чукотки». Причиной споров стало столкновение самолета с чайкой. Инцидент произошел 13 сентября 2023 года Анадырском аэропорту.
— Во время посадки воздушного судна А320N, бортовой номер RA-73466, выполнявшего рейс S7−6229 по маршруту Владивосток — Анадырь, произошло столкновение воздушного судна с птицей, в результате чего воздушное судно получило повреждения, — говорится в решении Арбитражного суда Новосибирской области.
Сумма ущерба составила 6 230 097 рублей 18 копеек. Авиакомпания потребовала возместить убытки и судебные расходы (чуть более 54 тысяч рублей). В результате суд встал на сторону истца и удовлетворил требования.