Новосибирская компания S7 отсудила 6,2 млн рублей за столкновение с чайкой

— Во время посадки воздушного судна А320N, бортовой номер RA-73466, выполнявшего рейс S7−6229 по маршруту Владивосток — Анадырь, произошло столкновение воздушного судна с птицей, в результате чего воздушное судно получило повреждения, — говорится в решении Арбитражного суда Новосибирской области.