Конец «бомбилам» и рост тарифов: что готовит реформа такси

Меньше двух недель остается до завершения реформ в сфере автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. С 1 ноября работать смогут только те водители и машины, которые включены в государственный реестр — базу данных, содержащую сведения обо всех компаниях-перевозчиках, транспортных средствах, диспетчерах и водителях. Владельцем информационного ресурса определена Транспортная инспекция.
Как нововведения отразятся на пассажирах и что о них думают водители и перевозчики — в материале корреспондента Sputnik Екатерины Воробьевой (все имена собеседников изменены).
Уже в реестре, но потеряли водителей
Как ранее стало известно, для регистрации в реестре автомобильных перевозок водителям необходимо пройти обучение. Также есть определенные требования к машинам. Например, для такси обязательны техосмотр, страховка, спецнаклейки и плафоны, видеорегистраторы, таксометры. Не все водители, которые работают на своих автомобилях в этой сфере, готовы к дополнительным затратам.
«Для нас, на самом деле, проблем нет — наша служба уже в реестре. Просто требуется доработка программ, потому что надо синхронизировать все свои данные уже с реестром. Я думаю, проблема будет для маленьких диспетчерских, особенно для тех, кто не использует условно передовые технологии IT для оформления и хранения заказов», — рассказал Андрей, руководитель одной из столичных служб такси.
Вместе с тем он признался, что его компания потеряла три четверти водителей. По его словам, сейчас из сферы уходят две категории сотрудников — те, кто считает нецелесообразным вкладывать деньги в покупку дополнительного оборудования, и те, кто подрабатывал. По новым правилам, все водители должны быть оформлены по трудовому договору. Это правильный подход, считает Андрей.
«Никто не против, чтобы кто-то подрабатывал, но для этого у нас есть Трудовой кодекс. Человек приходит и говорит: “Я хочу подработать”. Его оформляют, допустим, на 0,5 или на 0,3 ставки. А так, когда просто ему дали машину, он зарегистрировался, скачал приложение и возит, не являясь никем в этой отрасли, так не бывает нигде».
По его мнению, отток водителей отразится на стоимости поездок. Он уверен, что ее рост неизбежен.
«Стоимость, я думаю, однозначно увеличится, потому что фактически начнется большой длительный час пик. Когда машин не хватает, то растут коэффициенты, и водители будут ездить там, где дороже», — сказал Андрей.
Что касается видеорегистраторов, которые должны появиться в автомобилях, руководитель службы такси сомневается в их необходимости. По его словам, в первую очередь это связано с тем, что далеко не все пассажиры хотят, чтобы их снимали. Особенно когда человек в выходные возвращается из бара или ресторана.
По его мнению, еще один момент, который вызывает сложности, — исключение из реестра. Как отметил Андрей, это может произойти за два и более нарушения в год.
«Ипэшники — это одно дело, а теперь представьте, что я перевозчик и у меня 10 машин и 20 водителей, которые работают каждый день. Мне как директору тяжело, потому что они не в регулярном сообщении, я не выйду и не проверю их. Где-то, условно, кто-то нагрубил. Где-то водитель забыл плафон либо кто-то попросил камеру поставить. В итоге из-за трех нарушений водителей за год автопарку приостановят деятельность», — сказал собеседник.
Несмотря на эти нововведения, Андрей уверен, что со временем в такси начнут возвращаться водители. Но этот процесс не будет быстрым — рынок должен трансформироваться, добавил он.
Мало аккредитованных школ
С уходом водителей столкнулась и компания-перевозчик, в автопарке которой находится более 40 машин.
«Порядка 30% водителей отсеялись — кто-то ушел в дальнобой, кто-то просто ищет другую работу “на колесах”. Ушли водители, которые на своих машинах работали — автомобили же надо обклеивать, а кто захочет портить свое авто?».
Недостатками этой реформы мужчина назвал малое количество аккредитованных школ, которые могут проводить курсы по повышению квалификации. Кроме того, сами водители с большим стажем не понимают, зачем переучиваться.
«Водители, у которых стаж работы от 10 и более лет, задают вопрос: “А что, я не профессионал что ли?”, — отметил собеседник.
Еще одним непонятным моментом для мужчины является то, где хранить записи с камер видеонаблюдения. По его словам, то количество видеорегистраторов, которые нужно установить на машины автопарка, предполагает огромный объем информации. Руководитель компании считает, что покупка дополнительных носителей повлечет большие финансовые затраты.
В целом Артем уверен, что данная реформа позволит сделать сферу пассажирских перевозок более прозрачной и создаст условия для честной конкуренции.
Что думают таксисты?
Тимофей работает в такси более 10 лет. Для него это основная работа и ездит он на своей машине. К новым правилам относится положительно частично.
«Хоть режим труда и отдыха будет соблюдаться. Потому что сейчас есть такие индивидуумы, которые и по 20 часов могут работать», — сказал водитель.
Но несмотря на положительные моменты реформы, сам Тимофей после 1 ноября работать не собирается. По крайней мере, не видит смысла делать это на своей машине, но допускает, что пересядет на арендованный автомобиль. Водитель планирует сдать на категорию C и D и уже потом искать другую работу.
«У меня сейчас на пассажира есть страховка, а на машину нужна такая, которая стоит в три раза дороже. Плюс нужно проходить техосмотр два раза в год. А еще таксометры и регистраторы надо».
Но больше всего он недоволен тем, что если работаешь на своем авто в такси, то нельзя его использовать в личных целях.
«Раньше тоже такое было, но были магниты — снял их и поехал. А теперь же нужно обклеивать автомобиль», — сказал Тимофей.
Водитель такси в райцентре Анатолий рад некоторым нововведениям. В частности, он считает правильным, что теперь нельзя будет быть «подработчиком».
«Должны работать в такси люди, которые оформлены по трудовому договору. Я так давно уже работаю», — сказал Анатолий.
По словам собеседника, так как он ездит на арендованной машине вместе с напарником, то его затраты для регистрации в реестре относительно небольшие. За курсы по повышению квалификации он заплатил 400 рублей. Правда, пришлось ездить учиться в Минск, так как школ переподготовки на тот момент в его городе не было.
Также Анатолий считает неправильным, что молодежь с небольшим водительским стажем не отправляют на обучение.
«Не нужна переподготовка тем, у кого водительский стаж менее пяти лет. Я, допустим, сел за руль трактора в 16 лет, потом была легковая машина, затем мотоцикл и грузовик. И все равно мне нужно учиться. Это разве нормально?».
Безопасные и честные перевозки
Ранее в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоялась пресс-конференция на тему: «Как изменятся правила автомобильных перевозок в Беларуси». На все вопросы, касающиеся создания реестра, ответил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Гладкий.
В частности, он затронул вопрос установки средств видеонаблюдения в такси. По его словам, в Минтранс часто приходят жалобы и обращения граждан о неподобающем поведении водителей. В связи с этим было принято решение о необходимости установки камер, тем более что уже есть положительный опыт их использования в общественном транспорте.
«Считаем, что установка камер в салонах приведет к определенной дисциплине», — сказал Гладкий.
Второй момент связан с дополнительным контролем при ситуациях, когда пассажиры автобусов и маршруток оплатили проезд, но чек не получили.
«И когда будут установлены средства видеофиксации, всем будет понятно, кто нарушил: водитель себе деньги забрал, либо же пассажир не оплатил проезд», — объяснил представитель Минтранса.
Также Гладкий обратил внимание, что в стране будут конфисковывать транспортные средства у нелегальных перевозчиков. Это касается тех, кто не зарегистрируется в реестре, а будет продолжать свою деятельность.
«Если автомобильный перевозчик, транспортное средство не будут включены в реестр, осуществляемая им деятельность будет являться запрещенной. Что это влечет за собой далее? У судов появляются все основания конфисковать транспортные средства у перевозчиков в доход государства», — пояснил Гладкий.
Представитель Минтранса уточнил, что это касается как автомобилей такси, так и маршруток.
В целом, нововведения в этой сфере в первую очередь связаны с необходимостью обеспечить безопасность перевозок пассажиров.
«К сожалению, “в погоне за рублем” не все перевозчики соблюдают эти правила (автомобильных перевозок пассажиров и нормы закона “Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках” — Sputnik), зачастую осуществляя свою деятельность на основе систематических нарушений транспортного законодательства», — отметил Гладкий.
В связи с этим, по мнению представителя ведомства, в стране назрела необходимость ужесточить ответственность за нарушения в области безопасности перевозок.
«Мы вынуждены вернуться к принципу допуска автомобильных перевозчиков на рынок», — подчеркнул начальник управления.
Также ранее Sputnik писал о наиболее важных изменениях в работе такси с появлением реестра автомобильных перевозок пассажиров.
За разъяснением некоторых нововведений Sputnik 21 октября обратился в Министерство транспорта и коммуникаций. Официальный ответ будет опубликован сразу после его получения.
Горячая линия Транспортной инспекции.
Транспортная инспекция открыла горячую линию по автомобильным перевозкам пассажиров.
Задать свои вопросы относительно указа № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров» и постановления Совмина № 565 могут диспетчеры, перевозчики и водители.
Звонки принимаются с понедельника по четверг — с 08:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30, а также в пятницу — с 08:30 до 13:00 и с 13:30 до 17:00.
Номер горячей линии: 8 (017) 375 47 86.