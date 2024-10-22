Конец «бомбилам» и рост тарифов: что готовит реформа такси

«Никто не против, чтобы кто-то подрабатывал, но для этого у нас есть Трудовой кодекс. Человек приходит и говорит: “Я хочу подработать”. Его оформляют, допустим, на 0,5 или на 0,3 ставки. А так, когда просто ему дали машину, он зарегистрировался, скачал приложение и возит, не являясь никем в этой отрасли, так не бывает нигде».