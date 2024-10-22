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Правительство сказало, как быстро белорусов обеспечивают жильем

Первый вице-премьер Снопков высказался об обеспечении белорусов жильем.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков заявил, что задача по обеспечению белорусских граждан жильем выполняется с опережением, передает БелТА.

Первый вице-премьер обратил внимание на то, что обеспечение белорусов жильем остается среди приоритетов правительства.

— Эта задача выполняется с опережением, — подчеркнул он.

Снопков рассказал, что в Беларуси в течение 2021 — 2023 годов ввели в эксплуатацию 12,8 миллиона квадратных метров жилья, в то время как в госпрограмме строительства жилья планировалось возвести 12,5 миллиона «квадратов». Кроме того, свыше трети жилья строят в Беларуси с господдержкой.

— Выполним задачу и в текущем году, — пообещал чиновник.

А еще Снопков высказался о доступности жилья, заметив, что не первый год в республике стоимость квадратного метра жилья, которое строится с господдержкой, составляет меньше средней зарплаты.

Накануне мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы белорусы чаще строили жилье в деревнях.

Кроме того, первый вице-премьер Снопков сказал, что зарплата белорусов будет 2416 рублей в 2025 году.

Еще в правительстве высказались о льготных кредитах под 4% для белорусов.