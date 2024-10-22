Правительство сказало, как быстро белорусов обеспечивают жильем

Снопков рассказал, что в Беларуси в течение 2021 — 2023 годов ввели в эксплуатацию 12,8 миллиона квадратных метров жилья, в то время как в госпрограмме строительства жилья планировалось возвести 12,5 миллиона «квадратов». Кроме того, свыше трети жилья строят в Беларуси с господдержкой.