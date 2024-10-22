Автоэксперт «За Рулем» Кадаков: цены на автомобили вырастут к Новому году

«Повышение цен в октябре ~точно связано с повышением утильсбора~. Они начали это делать еще до этой даты, но с 1 октября это стало более заметно, в среднем прибавляли по 50−100 тыс. рублей. С включением в цену нового “утиля” вряд ли будут какие-то резкие движения, на это потребуется несколько месяцев», — заявил Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».