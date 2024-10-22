МВФ улучшил прогноз по росту экономики Беларуси

В Белстате при этом уже сообщали о том, что белорусский ВВП в январе — сентябре вырос на 4,5%. По итогам 2024-го рост планируется на уровне 3,8%. То есть на данный момент белорусская экономика растет темпами, превышающими прогнозные показатели. На 2025-й запланирован рост ВВП Беларуси на уровне 4,1%.