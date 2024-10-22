МВФ улучшил прогноз по росту экономики Беларуси

В Международном валютном фонде улучшили прогноз по росту экономики Беларуси, пишет БелТА.
Согласно прогнозу МВФ, в 2024-м ВВП Беларуси увеличится на 3,6%. К тому же на 2025-й прогнозируется рост ВВП Беларуси еще на 2,3%.
При этом ранее международный регулятор оценивал рост белорусской экономики значительно скромнее, говоря о росте в 2,4% и 1,1% в 2024 и 2025 годах, соответственно.
До этого свои прогнозы по росту экономики Беларуси также улучшили Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.
В Белстате при этом уже сообщали о том, что белорусский ВВП в январе — сентябре вырос на 4,5%. По итогам 2024-го рост планируется на уровне 3,8%. То есть на данный момент белорусская экономика растет темпами, превышающими прогнозные показатели. На 2025-й запланирован рост ВВП Беларуси на уровне 4,1%.
Тем временем, в правительстве высказались о льготных кредитах под 4% для белорусов.
А еще первый вице-премьер Снопков сказал, что зарплата белорусов будет 2416 рублей в 2025 году.